Автосалон Алтын отзывы
Сайт автосалона: https://altin-auto.ru/
Адрес автосалона: Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А
Казанский автосалон Алтын что скрывает за собой? Является ли серым дилером, об этом узнаем от посетителей нашего сайта которые приобрели автомобиль в данном дилерском центре на Комиссара Габишева 14А в городе Казань, узнаем настолько ли они довольны своим приобретением.
Немного про Алтын на Комиссара Габишева
На самом деле автосалон очень интересный и предлагает хорошие скидки на которые так и хочется клюнуть. Цены на автомобили очень низкие особенно в нынешнее время когда большинство дилеров завышают цены так еще и с поставками проблема.
Мне в буквальном смысле там дали понять, что я лох, раз повелся и приехал. А повелся на интересную рекламу, в которой обещали скидку 15% на все автомобили марки Киа. К чему была приурочена столь щедрая распродажа, я не поинтересовался, сразу позвонил, услышал утвердительный ответ и приехал. На месте не сразу понял, куда я попал вообще. Штук 15 от силы машин, сомнительного вида и состояния. Ценника ни на одной не было, на сотрудниках тоже никаких опознавательных знаков. Да и было их там всего трое, кстати тоже сомнительного вида. Пили кофе и весело общались. Я минут пять помялся в сторонке, в ожидании, когда на меня обратят внимание. Потом не выдержал и подошел к ним сам, поинтересовался новой Киа Рио со скидкой. Типа менеджер противно ухмыльнулся и махнув рукой в сторону убитых машин, сказал: Выбирай. Я не сразу понял, но все же дошло. Высказал свое мнение по этому поводу, прямым текстом. На что мне спокойно сказали, что раз я понял, то могу быть свободен и что я башкой должен думать, прежде чем верить в сказки.
Так что знайте, что там ловить нечего.
Любого человека можно развести, если подобрать нужные слова. А там не глупые ребята трудятся, от части даже в чем-то психологи. Они сразу видят человека, сколько он денег имеет и сколько можно поиметь с него. Вот видит человек рекламу, и бывает сразу решает, о, это развод. А бывают такие, и кстати в большинстве, что сразу ведутся, а почему бы не попробовать, а вдруг повезет. Вот это как раз подходящий контингент для развода. Ну попробовали? Не повезло, да? Ну да ладно, в другой раз повезет. Вот так и получается, сами же по нескольку раз наступаем на свои же грабли. Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса, так что ли? А лохотронщикам это только на руку, они снова и снова придумывают какие-то новые акции, скидки. Попались, ладно, сменили адрес, название и по новой. А мы опять к ним премся. Потом жалуемся в прокуратуру, в Роспотребнадзор, ругаем Путина, что он все довел до такого беспредела. А может начать с себя? Не будет спроса, не будет предложения.
Надеялся приобрести там автомобиль в кредит, на выгодных условиях. Очень надеялся, можно сказать, даже был уверен, так как меня уверил в этом менеджер Вероника, которая в течении трех дней позвонила раз 20 и все рассказывала, как это действительно выгодно. Потом позвонила мне и сообщила, что мне можно сегодня приехать и забрать авто, кредит мне одобрили. Под впечатлением я прибыл в назначенное время, но меня встретил Антон, хотя 5 минут назад Вероника сказала, что ожидает меня. Это был первый звоночек. Постепенно перерос в колокольный звон, потому что на меня просто посыпались неприятные сюрпризы. Машина не того цвета, потом выяснилось, что и комплектация дорогая, но все таки убедили брать. А в итоге отказ по льготному автокредитованию и только простой потребительский кредит под 28%. Это уже не по каким меркам мне не подходило и я отказался. С меня трясли 40 тысяч за свою работу. Я бежал от них, сверкая пятками.
Вас в Алтыне по любому обманут, поэтому не советую к ним ехать. Хотя понимаю, что если на горизонте маячит выгода, меня врят ли кто послушает. Но тогда уж хотя бы не отдавайте им никакие деньги, пока не увидите машину, не проверите ее досконально, не убедитесь в наличие всех необходимых документов, и чтобы это обязательно были оригиналы, а не копии. Иначе светит потеря денег, вернуть которые будет просто нереально. Прокуратура не поможет, если конечно ваш случай не будет вопиющим. Хотя по мне, так у них все случаи такие. Эти мошенники нагло кидают людей на деньги и не маленькие, и им все это сходит с рук. А потому что у них есть грамотные юристы, которые достойно отрабатывают свой хлеб с маслом, с черной икрой по ходу. Так как только благодаря их хитросотавленным договорам это гнилое заведение процветает. Всех бы упрятать куда следует, чтобы перестали над людьми изголяться, да другим чтоб неповадно было.