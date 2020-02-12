Сайт автосалона: https://altin-auto.ru/

Адрес автосалона: Казань, ул. Комиссара Габишева, 14А

Казанский автосалон Алтын что скрывает за собой? Является ли серым дилером, об этом узнаем от посетителей нашего сайта которые приобрели автомобиль в данном дилерском центре на Комиссара Габишева 14А в городе Казань, узнаем настолько ли они довольны своим приобретением.

Немного про Алтын на Комиссара Габишева

На самом деле автосалон очень интересный и предлагает хорошие скидки на которые так и хочется клюнуть. Цены на автомобили очень низкие особенно в нынешнее время когда большинство дилеров завышают цены так еще и с поставками проблема.